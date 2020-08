Attualita 766

#Esodoestivo2020, Anas: tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia

Decretata anche oggi la Fase 3 dell'emergenza traffico. Giorni da bollino rosso per raggiungere la Sicilia

Redazione

10 Agosto 2020 16:02

A Villa San Giovanni anche oggi, lunedì 10 agosto, si segnalano tre ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia. È stata decretata anche oggi la cosiddetta “Fase 3” dell’emergenza traffico.

Nella tarda mattinata, infatti, la coda dei veicoli in attesa ha raggiunto lo svincolo, creando incolonnamenti in autostrada. Traffico scorrevole sul resto dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.









