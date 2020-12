Attualita 248

Esodo dal Nord al Sud, Fs: "Non si registra nessun assalto. E' possibile acquistare solo il 50% dei posti"

Probabilmente le persone si stanno ancora organizzando ma il temuto assalto, non potrà comunque ripetersi

Redazione

05 Dicembre 2020 17:17

Nessuno assalto ai treni per il momento: è quanto sostiene Fsnews per quanto riguarda i treni nazionali di Trenitalia (Frecce e Intercity). Non si registrano, infatti, picchi di acquisti per viaggi sui treni nazionali nelle prossime settimane."Probabilmente le persone si stanno ancora organizzando ma, in ogni caso, il temuto assalto al treno, analogo a quello che si è verificato, peraltro in alcuni circoscritti casi, alla vigilia del primo lockdown, non potrà comunque ripetersi", si legge sulla pagina web.

Due sostanzialmente i motivi: "In primo luogo - spiega Fsnews - perchè ancora oggi vige il criterio della disposizione dei posti occupabili a scacchiera su Frecce e Intercity, con soltanto il 50% di posti acquistabili sul totale, in più perchè le persone sono ormai abituate a queste regole a differenza di quanto era successo a marzo".

"Sui treni regionali, quelli a maggior flusso di viaggiatori, si sta sperimentando da mesi la possibilità di controllare attraverso l’App Trenitalia il numero dei posti disponibili con tre colori diversi (verde, giallo e rosso) che indirizzano le persone sulle corse meno affollate che, in ogni caso, permangono sempre sotto i limiti previsti del 50% di occupazione".



Nessuno assalto ai treni per il momento: è quanto sostiene Fsnews per quanto riguarda i treni nazionali di Trenitalia (Frecce e Intercity). Non si registrano, infatti, picchi di acquisti per viaggi sui treni nazionali nelle prossime settimane."Probabilmente le persone si stanno ancora organizzando ma, in ogni caso, il temuto assalto al treno, analogo a quello che si è verificato, peraltro in alcuni circoscritti casi, alla vigilia del primo lockdown, non potrà comunque ripetersi", si legge sulla pagina web.

Due sostanzialmente i motivi: "In primo luogo - spiega Fsnews - perchè ancora oggi vige il criterio della disposizione dei posti occupabili a scacchiera su Frecce e Intercity, con soltanto il 50% di posti acquistabili sul totale, in più perchè le persone sono ormai abituate a queste regole a differenza di quanto era successo a marzo".

"Sui treni regionali, quelli a maggior flusso di viaggiatori, si sta sperimentando da mesi la possibilità di controllare attraverso l’App Trenitalia il numero dei posti disponibili con tre colori diversi (verde, giallo e rosso) che indirizzano le persone sulle corse meno affollate che, in ogni caso, permangono sempre sotto i limiti previsti del 50% di occupazione".



News Successiva Sicilia, il maltempo è pronto a tornare: attesi forti temporali e nubifragi in tutta l'isola

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare