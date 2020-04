Politica 1661

Esercito contro gli assembramenti e mascherine obbligatorie: le richieste di Musumeci per la Sicilia

Sul fronte della ripresa economica, il presidente della Regione ha chiesto soprattutto di inserire nel prossimo decreto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti

Redazione

27 Aprile 2020 08:39

Nuove richieste per consentire la ripresa dell’economia, ma anche per tutelare la salute. Il presidente Nello Musumeci, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, ha lanciato le proposte al premier Giuseppe Conte che ieri ha riunito la cabina di regia nazionale, di cui fanno parte anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e quello della Salute, Roberto Speranza.Sul fronte della ripresa economica, il presidente della Regione ha chiesto soprattutto di inserire nel prossimo decreto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti - il cosiddetto modello Genova - consentendo lo sblocco delle grandi opere e l'avvio di nuovi cantieri, ma anche che vengano varate a Roma misure che semplifichino le procedure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese fornitrici. Sul fronte sanitario, invece, Musumeci ha chiesto di inserire l'obbligo di utilizzare le mascherine anche dopo il 4 maggio quando si è all'esterno da casa e di poter disporre dell'esercito per controllare che non vi siano assembramenti.



