Salute 1120

Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia: la paziente ha 30 anni ed è in buone condizioni

L'intervento è stato eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro

Redazione

22 Agosto 2020 18:28

Straordinario intervento e motivo di orgoglio per la sanità siciliana. Al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, è stato eseguito il primo trapianto di utero in Italia.L'équipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 30 anni alla quale è stato trapiantato l'organo. La donna, siciliana, è in buone condizioni di salute. "È un motivo di grande orgoglio per la sanità di tutto il nostro Paese. La testimonianza stessa di un miracolo 'umano' che restituisce vita grazie al gesto di estrema generosità di una donatrice. Ai medici e a tutti i professionisti impegnati in questa impresa, i complimenti ed il ringraziamento di tutto il governo regionale e del popolo siciliano", ha commentato il presidente della Regione, Nello Musumeci.



