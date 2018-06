Attualita 107

Esce "cade", il primo singolo del cantautore vittoriese Donato Tommasi

Il brano, disponibile in tutti gli stores digitali, è interamente prodotto dall'etichetta discografica gelese Kroma Production

07 Giugno 2018 21:23

Giovedì 7 giugno esce in tutti gli stores digitali, "Cade", il primo singolo del cantautore vittoriese Donato Tommasi, interamente prodotto dall'etichetta discografica gelese Kroma Production.Donato, classe '94, nasce e cresce con la passione per la musica. Un amore incondizionato che lo ha portato a partecipare a diversi concorsi e manifestazioni canore, tra cui l'edizione 2012 del Contest "Area Sanremo".

Nel 2017 vince la terza edizione di "Una Voce per la Sicilia", con una straordinaria interpretazione di "Quando"di Pino Daniele.

Una voce eclettica capace di spaziare tra mille colori e in grado di abbracciare anche le tinte più “black” con grande naturalezza. Donato è fatto anche parte della "Peppe Arezzo Orchestra" e, in più occasioni, è stato l'opening act di Giovanni Caccamo. Da qualche mese fa parte del roster di Kroma con cui sta preparando il suo album di esordio.

"Cade", una ballad classica riarrangiata con sonorità moderne che fanno da tappeto ad un testo dal forte impatto narrativo, è il brano apripista del nuovo lavoro discografico, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Scritto interamente da Donato Tommasi e con la produzione artistica e l'arrangiamento di Enrico Romano, "Cade" è stato suonato da una band di musicisti gelesi che vede lo stesso Romano al synth e alle chitarre, Francesco Musumeci al basso e Tony Martorana alla batteria.

Il mix e il mastering del brano sono stati firmato da Luigi Di Filippo presso gli studi della LRS Factory di Roma.

A fine giugno è prevista l'uscita del video ufficiale del singolo, interamente girato a Verona e che porta la firma del videomaker gelese Graziano Guastella.

A luglio invece è già pronto il release del secondo singolo di Donato, dal titolo "Sarai", un brano dal sapore estivo e dalla chiara impronta Dance.



