Escalation di casi di Coronavirus, sono 41. Enna diventa "zona rossa": vietato entrare ed uscire

Ancora manca l'esito di molti tamponi effettuati negli ultimi giorni. L'annuncio è stato dato dal sindaco Maurizio Dipietro

Redazione

23 Marzo 2020 21:42

Dopo l'escalation di casi positivi al coronavirus ad Enna, il sindaco Maurizio Dipietro ha annunciato in diretta Facebook l'istituzione della zona rossa. In città sono stati accertati 41 casi di Covid-19 mentre manca ancora l’esito di molti tamponi effettuati negli ultimi giorni.Per questo motivo Dipietro ha deciso di istituire una zona rossa per il territorio comunale vietando l’entrata e l’uscita di persone, compresi quanti per motivi di lavoro, fino a questa mattina sono arrivati a Enna da altri comuni dell’hinterland. Intanto anche un medico originario del catanese che presta servizio al pronto soccorso dell’Umberto I è risultato positivo ed è in quarantena.





