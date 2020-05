Attualita 357

Esami di Stato, si svolgeranno in presenza. Studenti tutti ammessi tranne in due casi

Gli esami inoltre partiranno il 17 giugno e non ci saranno prove scritte ma solo una prova orale della durata di 1 ora

Redazione

16 Maggio 2020 15:33

Gli studenti saranno tutti ammessi all'esame di maturità. Gli esami inoltre partiranno il 17 giugno e non ci saranno prove scritte ma solo una prova orale della durata di 1 ora. I commissari saranno tutti interni e per gli studenti 60 crediti verranno dal percorso e 40 dall’esame, con eventuale lode. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in videoconferenza stampa."Gli studenti saranno tutti ammessi all’esame di maturità e nel caso di insufficienze, potranno recuperarle, ma ci sono due eccezioni che nulla hanno a che fare con il coronavirus".

"Solo in 2 casi circoscritti non saranno ammessi - ha spiegato - se il consiglio di classe non ha elementi per valutare lo studente perchè nel primo periodo didattico non ha frequentato, quindi prima del coronavirurs, e serve l’unanimità del consiglio di classe. E poi se lo studente ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi. Esclusi questi 2 casi - ha ribadito - lo studente verrà ammesso".

"Voglio ribadire con chiarezza che le condizioni sanitarie ad oggi non consentono di terminare l’anno scolastico in presenza a scuola, per tale ragione il governo ha deciso il rientro a scuola a settembre prossimo". Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in audizione presso la Commissione Cultura della Camera. "Tuttavia il servizio di istruzione è un servizio pubblico essenziale costituzionalmente garantito - ha aggiunto - per questo abbiamo subito sollecitato la didattica a distanza per garantire il diritto allo studio".



