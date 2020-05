Attualita 225

Esami di laurea, da giugno all'Università di Palermo saranno in presenza. Le lezioni inizieranno a settembre

Ogni ateneo sta facendo un piano per rispondere alle necessità di sicurezza. Lo ha detto il ministro dell'Università Gaetano Manfredi

Redazione

15 Maggio 2020 11:11

Già da giugno alcuni atenei inizieranno a far esami e lauree in presenza, per esempio questo avverrà a Palermo e a Roma La Sapienza. Non così negli atenei del nord che hanno molti fuorisede. Le lezioni inizieranno a settembre, col nuovo semestre, ogni ateneo sta facendo un piano per rispondere alle necessità di sicurezza». Lo ha detto a Un giorno da pecora il ministro dell’Università Gaetano Manfredi.

