Esami di abilitazione per odontotecnici all'Ipsia "Galilei" di Caltanissetta: in 28 superano la prova

L'esame, nel rispetto ella normativa vigente, si è articolato in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio

Redazione

07 Ottobre 2019 16:54

La commissione esaminatrice è stata costituita dal Presidente, il DS dell'Istituto sede d'esami, prof.ssa Loredana Schillaci, e dai Commissari: la dott.ssa Failla designata dal Ministero della Salute; il dott. Stefano Palminteri, designato dall’Assessorato Regionale della Salute; il Prof. Gaetano Mirone, in qualità di esperto tecnico nominato dalla CIOD e i docenti interni: Proff.sse Curatolo Michelina (doc. di Gnatologia ), Matina Ilaria (doc. di Scienze dei materiali dentali ), Miserendino Sonia (doc. di Lingua Inglese ) e Torregrossa Concetta ( doc. di Dititto , Pratica Commerciale e leg. Socio-sanitari ).L'esame, nel rispetto ella normativa vigente, si è articolato in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. La prova pratica richiedeva la realizzazione di un modellato in cera dei denti posteriori per la previsualizzazione diagnostica e si è svolta nel laboratorio dell’istituto il cui assistente tecnico è il prof. Claudio Spina.

Il numero dei candidati, afferma il Dirigente Scolastico dell’IPSIA, è aumentato rispetto alla prima Sessione tenutasi lo scorso anno, segno che gli alunni hanno compreso l’importanza del conseguimento di questo titolo come valore aggiunto ai fini della spendibilità del diploma. L’abilitazione, infatti, consente di esercitare la professione di odontotecnico come titolare di un laboratorio ma anche di lavorare come informatore tecnico presso aziende del settore con ulteriore qualifica di dimostratore pratico; dirigente del settore tecnico in aziende produttrici di prodotti odontotecnici; assistente di laboratorio negli Istituti professionali; insegnante tecnico-pratico negli Istituti professionali, rappresentante o responsabile delle vendite presso depositi dentali deputati alla fornitura presso i laboratori odontotecnici; consulente tecnico scientifico presso le ditte del settore (assiste nella progettazione, costruzione e sviluppo e diffusione di un prodotto odontotecnico);. Oltre a questi sbocchi professionali, il Dirigente Scolastico aggiunge che i diplomati potranno accedere a tutte le facoltà universitarie. In particolare, possiedono una preparazione specialistica adeguata per intraprendere corsi di laurea in:



Odontoiatria

Igiene Dentale

Professioni Sanitarie

Scienze Biologiche

Medicina e Chirurgia

Tutti i 28 candidati, di cui 5 esterni, hanno superato con successo l’esame di Abilitazione, dimostrando di possedere complete competenze operative, conoscenze e capacità tecniche per esercitare la professione di Odontotecnico.

