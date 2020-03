Attualita 244

Esame di maturità, Azzolina: "Commissione formata da membri interni con presidenti esterni"

E' una delle ipotesi avanzate dal ministro dell'Istruzione avanzata durante i lavori d'aula del Senato

26 Marzo 2020 20:14

«Anticipo sin d’ora quella che può essere una diretta conseguenza di questo approccio di valorizzazione dei percorsi di ognuno, che riguarda la composizione delle commissioni d’esame per la scuola secondaria di II grado. Il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell’intero percorso d’esame». Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in una informativa in Senato.

