Ersu Palermo, in pagamento 570mila euro di sussidi in favore di mille studenti in difficoltà

Varata la copertura finanziaria del 100 per cento di richieste di sussidi straordinari alla quale gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica hanno partecipato

Redazione

28 Luglio 2020 20:44

Il Consiglio di amministrazione. (presieduto dal professore Giuseppe Di Miceli e composto dalla rappresentante dei docenti universitari, Antonella Sciortino, e dai rappresentanti degli studenti Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello) ha varato, durante l'ultima seduta, la copertura finanziaria del 100% di richieste di sussidi straordinari cui gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale hanno potuto partecipare attraverso l'apposita piattaforma online: sono pervenute nei termini 1067 domande da parte di studenti del bacino dell’ERSU Palermo (anche non partecipanti al bando di concorso 2019/2020) che, a causa dell’emergenza Covid-19, si sono trovati in particolari difficoltà economiche.Oggi vengono erogati, quindi, numero 906 contributi straordinari (tutte le richieste risultate ammissibili) da 800 euro (400 euro ai 385 studenti che già hanno percepito 400 euro di contributo Covid riservato agli studenti risultati idonei al concorso 2019/2020, ma non percettori di borsa di studio intera). L'importo totale delle somme destinate a contributi straordinari ammonta, quindi, a 570.800 euro, una somma superiore ad almeno dieci volte il volume finanziario che negli anni scorsi è stato impiegato per il pagamento di sussidi straordinari, e ciò proprio a causa dell'eccezionalità della situazione causata dall'emergenza Covid-19 che ha impegnato l'assessore dell'Istruzione e Formazione Roberto Lagalla a reperire nuove risorse per gli studenti assistiti dagli Ersu siciliani. Il 100% delle domande risultate ammissibili nella categoria 1 del bando, cioè aventi i requisiti di merito, è stato, quindi, ammesso al contributo.

La Dichiarazioni del presidente Ersu Palermo, Giuseppe Di Miceli

“Il pagamento eseguito oggi dal direttore dell'Ersu, Ernesto Bruno, di tutti i benefici economici straordinari richiesti – sottolinea il presidente dell’Ente, Giuseppe Di Miceli – si è reso possibile grazie alla stretta sinergia con l’assessore Roberto Lagalla, che ha impartito anche apposite direttive agli ERSU siciliani, reperendo nuove risorse per la gestione della fase emergenziale. Un risultato possibile anche grazie all'impegno della dirigenza e ai lavoratori dell'Ersu che, anche attraverso lo smart working, hanno lavorato per la missione di servizio nei confronti degli studenti meritevoli e bisognosi d'aiuto”.

il nuovo concorso benefici e servizi per l'anno accademico 2020/2021

Intanto, nella stessa seduta del 20 luglio scorso, il C. di A. aveva varato il concorso per benefici e servizi relativi all'anno accademico 2020/2021. La procedura informatica di partecipazione al concorso è attiva dal 21 luglio scorso e scade alle ore 14 di giorno 4 settembre 2020.

I soggetti beneficiari dei servizi e borse di studio Ersu Palermo sono: studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Pubblica non statale LUMSA di Palermo; studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; studenti dei Conservatori di Musica “Scarlatti” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.





