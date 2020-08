Cronaca 145

Erosione della costa, plastica bruciata in contrada Bulala: sopralluogo della Capitaneria di Porto di Gela

Si tratta di uno stratagemma al quale molti serricoltori ricorrono per sfuggire alle procedure di smaltimento secondo le normative vigenti

Redazione

28 Agosto 2020 18:00

Oggi i militari della Capitaneria di Porto di Gela, unitamente a personale del Reparto Ambiente Marino della Guardia Costiera, in servizio presso il Ministero dell’Ambiente, hanno compiuto un sopralluogo in località C.da “Bulala” del Comune di Gela al fine di constatare il segnalato stato erosivo di quel tratto di costa.Da una prima valutazione visiva si verificava immediatamente un sensibile arretramento dello stesso, dell’ordine di qualche centinaio di metri, rispetto alla linea demaniale marittima. Lo stesso veniva confermato anche attraverso la consultazione del portale denominato “Sistema Informativo Demanio” – S.I.D. .

Ad ulteriore riprova veniva, altresì, constatata la presenza di alcune strutture cementizie, riconducibili a vecchie cisterne d’acqua, che, per l’effetto dell’arretramento di cui sopra, si trovano oramai in mare a pochi metri dalla linea della battigia.

Contemporaneamente veniva, altresì, rilevata la presenza di ceneri riconducibili a combustione di materiale plastico, verosimilmente utilizzato nelle attività di serra coltura, oltre a residui vegetali combusti. Tale pratica illecita viene adottata, spesse volte, per sfuggire alle procedure di smaltimento, previste dalle norme in vigore per tale tipologia di rifiuti (art. 184, comma 3 lett. “a” D.to L.vo 152/2006 - Rifiuti Speciali), ed evitare, quindi, l’onere di tali costi.



