Ergastolo Messina Denaro, Mancuso (FI): "La lotta alla mafia è una battaglia comune"

E' quanto ha affermato il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, all'indomani della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta

Redazione

21 Ottobre 2020 15:24

"Il lungo lavoro della Procura nissena, dopo riscontri, confronti e analisi dei dati a disposizione, ha portato a uno straordinario risultato: l'ergastolo per uno dei più pericoli latitanti di Cosa Nostra. Forti di tale traguardo, adesso dobbiamo ancora di più spendere le nostre energie affinché la lotta alla criminalità organizzata posssa essere totale, in tutti gli abiti sociali. Solo così potremo sdradicare tale cancro dal nostro territorio". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, a seguito della condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro da parte della Procura di Caltanissetta per gli attentati a Falcone e Borsellino.

