Erasmus plus, studenti e docenti del "Mottura" di Caltanissetta in Slovenia

Si tratta di un progetto internazionale che permette di apprendere e studiare in altri Paesi e con coetanei di diverse nazionalità

Redazione

19 Ottobre 2019 09:26

Dal 6 al 12 Ottobre 2019, una rappresentanza di studenti dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Laura Zurli, ha partecipato alla Mobilità a Koper (Capodistria-Slovenia) nell’ambito del Progetto Erasmus Plus 2018-2020 “Hand to Hand with CLIL”.

CLIL, acronimo di “Content and Language Integrated Learning” è un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera (in questo caso in Inglese).Si tratta di un Progetto finanziato con fondi europei avente come Paese coordinatore la Polonia e come Paesi partner Italia, Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovenia. Già da un anno si sono organizzati incontri in Ungheria, Bulgaria e Polonia a cui hanno preso parte diversi insegnanti e studenti. Le attività si stanno rivelando un’opportunità di crescita professionale per i docenti ed un’esperienza unica per gli alunni che stanno sperimentando l’internazionalizzazione dell’apprendimento, il peer to peer (educazione tra pari) e metodi innovativi per il miglioramento di abilità e competenze in Matematica e Scienze.

Il gruppo dell’Istituto è stato formato dalle docenti Irene Manzone e Sandra Stringi e dagli alunni del terzo e quarto anno del Liceo scientifico opzione Scienze applicate: Luca Siracusa (4G), Emanuel Saetta (4H), Stefano Mancuso (4H) e Diego Alaimo (3H).

Gli studenti hanno preso parte a lezioni, seminai, visite didattiche ed escursioni nelle città slovene di Koper, Bled e Lubiana. Particolarmente apprezzata dal Paese ospitante è stata la partecipazione degli studenti dell’Istituto che sono stati invitati a presentare l’Italia ed, in particolare, la Sicilia e Caltanissetta in Lingua Italiana, poiché Koper è una Città bilingue. Alla fine gli alunni realizzeranno due presentazioni multimediali sul report delle attività e su una lezione CLIL di economia.

La prossima tappa del Progetto sarà la nostra città di Caltanissetta nel Febbraio 2020.



