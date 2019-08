Attualita 156

Ennesima emergenza idrica a Gela, Mazzarino e Butera: domani sarà interrotta la distribuzione dal Blufi

Ancora un guasto all'acquedotto Blufi. A Gela, l'acqua all'ospedale e alla clinica "Santa Barbara" verrà garantita mediante autobotte

Redazione

26 Agosto 2019 11:43

Siciliacque comunica che domani. sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di due interventi di riparazione. Ne consegue che da domani mattina sarà sospesa la distribuzione idrica:

Nelle zone balneari del comune di Butera

Nel comune di Mazzarino

Nelle zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo, nel comune di Gela. Per quanto riguarda l’ospedale, le cliniche e gli enti sensibili si metterà a disposizione il servizio di fornitura mediante autobotte.

Nel comune di Riesi la distribuzione avverrà regolarmente, solo con chiusura anticipata dell’erogazione.

Alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque, per ciascun comune interessato, saranno comunicati tutti gli aggiornamenti.





