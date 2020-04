Cronaca 950

Enna, si insediano in questura due nuovi commissari: arrivano da Caltanissetta e Trapani

Si tratta di Giovanni Marinetti, 29 anni e di Francesco Coppola, 32 anni. Presto, ai due funzionari, verranno assegnati gli incarichi definitivi

Redazione

07 Aprile 2020 12:08

Hanno appena preso servizio alla questura di Enna, i neo Commissari della Polizia di Stato dott. Francesco Coppola e Dott. Giovanni Marinetti, entrambi provenienti dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Gli stessi sono stati ricevuti dal Questore, dr. Corrado BASILE, alla presenza del Vicario del Questore, dr. Riccardo Caccianini e del Capo di Gabinetto, dr. Giuseppe Anzalone.

Ai due funzionari è stato riservato un caloroso benvenuto in Questura che, in tal modo, si arricchisce di giovani professionisti della sicurezza da subito posti al servizio di questa comunità.

Il dott. Francesco Coppola, originario della provincia di Trapani, 32 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo.

Il dott. Giovanni MarinettiI, originario della provincia di Caltanissetta, 29 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna.

Nel settembre 2018, dopo aver superato il concorso esterno per Commissari della Polizia di Stato, entrambi i Funzionari hanno iniziato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale hanno anche conseguito il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “Sapienza”.

I nuovi Commissari svolgeranno un tirocinio operativo della durata di sei mesi, che prevede una rotazione formativa in tutte le articolazioni interne della Questura, oltre alla partecipazione degli stessi a servizi di vario genere. Al termine di tale periodo, assumendo la qualifica di Commissario Capo, il dott. Coppola ed il Dott. Marinetti riceveranno dal Questore gli incarichi definitivi.

La Questura di Enna – anche in questo momento di difficoltà - continua, dunque, con rinnovato entusiasmo, ad assicurare ai cittadini un servizio sempre più efficiente ed efficace, nell’ambito di un ampio progetto di «polizia di prossimità» che vede in questo territorio la Polizia di Stato impegnata nell’affermazione della legalità.



Hanno appena preso servizio alla questura di Enna, i neo Commissari della Polizia di Stato dott. Francesco Coppola e Dott. Giovanni Marinetti, entrambi provenienti dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Gli stessi sono stati ricevuti dal Questore, dr. Corrado BASILE, alla presenza del Vicario del Questore, dr. Riccardo Caccianini e del Capo di Gabinetto, dr. Giuseppe Anzalone.

Ai due funzionari è stato riservato un caloroso benvenuto in Questura che, in tal modo, si arricchisce di giovani professionisti della sicurezza da subito posti al servizio di questa comunità.

Il dott. Francesco Coppola, originario della provincia di Trapani, 32 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo.

Il dott. Giovanni MarinettiI, originario della provincia di Caltanissetta, 29 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna.

Nel settembre 2018, dopo aver superato il concorso esterno per Commissari della Polizia di Stato, entrambi i Funzionari hanno iniziato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale hanno anche conseguito il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “Sapienza”.

I nuovi Commissari svolgeranno un tirocinio operativo della durata di sei mesi, che prevede una rotazione formativa in tutte le articolazioni interne della Questura, oltre alla partecipazione degli stessi a servizi di vario genere. Al termine di tale periodo, assumendo la qualifica di Commissario Capo, il dott. Coppola ed il Dott. Marinetti riceveranno dal Questore gli incarichi definitivi.

La Questura di Enna – anche in questo momento di difficoltà - continua, dunque, con rinnovato entusiasmo, ad assicurare ai cittadini un servizio sempre più efficiente ed efficace, nell’ambito di un ampio progetto di «polizia di prossimità» che vede in questo territorio la Polizia di Stato impegnata nell’affermazione della legalità.



Caltanissetta, settimo paziente ricoverato in terapia intensiva covid-19: è una donna di 75 anni

News Successiva Coronavirus, in Sicilia contagi in calo ma è allarme Pasqua: arriva altra ordinanza di Musumeci

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare