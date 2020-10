Cronaca 198

Nuovi vice sovrintendenti alla questura di Enna: vantano una pluriennale esperienza in svariati settori

Sono stati accolti, per un breve saluto, dal Questore Corrado Basile che ha augurato loro ulteriori successi professionali

Redazione

16 Ottobre 2020 10:51

Oggi hanno preso servizio i nuovi Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato alla Questura di Enna, ai Commissariati di P.S. distaccati, alla Sezione Polizia Stradale e alla Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni, dopo avere concluso con esito positivo il 28° corso di formazione che ha pure previsto il tirocinio applicativo e l’esame finale.Provengono tutti dai ruoli interni e vantano una pluriennale esperienza e professionalità in svariati settori operativi.

Sono stati accolti, per un breve saluto, dal Questore dr. Corrado BASILE che ha augurato loro ulteriori successi professionali, con l’impegno di dedicare questa nuova funzione sempre di più al servizio della Comunità e dei Cittadini in un rinnovato spirito etico e deontologico, sottolineando l’importanza e la delicatezza della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

I nuovi Vice Sovrintendenti sono stati destinati alle diversificate articolazioni territoriali dell’intera provincia, con predilezione degli Uffici deputati al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati in genere e alle indagini settoriali.



