Enna, assegnati alla questura e ai commissariati 12 poliziotti: verranno dislocati in diverse sezioni

I nuovi agenti sono stati assegnati presso le diverse articolazioni interne della Questura e dei Commissariati, potenziando particolarmente il servizio di controllo del territorio.

15 Giugno 2020 20:02

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna, a rinforzo dell’organico, 12 Agenti della Polizia di Stato provenienti da altre sedi, che vantano variegate esperienze operative.Si tratta dell’Assistente Capo RAGUSA Dario, dell’Assistente SANALITRO Paolo e degli dell’Agenti Scelti GNOFFO Salvatore, VOLPE Gianmarco, PIDONE Francesco, GENCO Simone, PIRRONE Roberto, BRUNO Francesco, BANNO’ Mario, LA MARCA Massimo, RIGGIO Francesco, LA PAGLIA Davide e MULE’ Andrea.

Tale personale, giunto in questa sede in giorni differenziati per osservare le misure governative volte al rispetto del distanziamento sociale e per il generale contenimento dell’epidemia, è stato accolto dal Questore di Enna, dr. Corrado BASILE, che ha dato loro il benvenuto nella nuova sede di servizio. Il Questore ha voluto soffermarsi sull’importanza delle attività che i nuovi Agenti si apprestano a fornire alla collettività confidando nel rinnovato entusiasmo che accompagna una nuova esperienza professionale.

L’auspicio più sentito per i nuovi poliziotti è quello di intraprendere l’incarico nella provincia di Enna nel solco della consolidata esperienza di collaborazione con i cittadini.

I nuovi Agenti sono stati assegnati presso le diverse articolazioni interne della Questura e dei Commissariati, potenziando particolarmente il servizio di controllo del territorio.



