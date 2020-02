Eventi 129

Eni e Coldiretti insieme a Gela per la prima tappa del "Circular tour": il protagonista è il cibo

Piazza Umberto I a Gela si colora di giallo e di verde. Piantati alcuni alberi capaci di catturare i gas ad effetto serra e bloccare le polveri sottili

22 Febbraio 2020 12:26

Con i loro stand, i palloncini gialli, le piante e gli alberi, Coldiretti ha colorato la piazza di Gela in occasione della prima tappa del “Circular Tour”, un’iniziativa voluta da Eni e Coldiretti che insieme vogliono raccontare e promuovere l’economia circolare ed evidenziare l’importanza di modificare i nostri modelli di consumo, attraverso un impegno condiviso tra aziende e azioni dei singoli. In migliaia, ieri, hanno visitato il “Circular Tour”, dove il vero protagonista è il cibo, come anello di congiunzione tra la promozione di un corretto stile di vita e comportamenti virtuosi per la salute del pianeta. Si tratta della prima “oasi mangia smog” in città dove è possibile respirare aria pulita grazie alla scelta degli alberi più efficaci che sono capaci di catturare i gas ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri sottili con cespugli e piante ognuna con proprie caratteristiche anti inquinamento. Grazie a laboratori, contenuti multimediali e attività esperienziali, Eni e Coldiretti offriranno ai visitatori momenti diversi di intrattenimento e buon cibo. Sarà anche possibile fare acquisti sostenibili a km 0 e degustare menù completi di eccellenze del territorio a 5 euro. Per i più piccoli c’è Agriasilo, uno spazio dove scoprire, capire, giocare e imparare. In 200 mq i bambini saranno impegnati in laboratori didattici che li faranno entrare in contatto con il cibo, la storia, gli animali e le tradizioni della campagna: un viaggio per parlare di sostenibilità ambientale e comportamenti virtuosi anche ai piccoli consumatori del futuro. Sarà possibile visitare il “Circular Tour” fino a questa sera in piazza Umberto I.

