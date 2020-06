Cronaca 1713

Emilio Fede arrestato a Napoli mentre era a cena sul lungomare

Fede è accusato di evasione dagli arresti domiciliari perché ha lasciato la sua abitazione di Milano

Redazione

23 Giugno 2020 09:15

Emilio Fede è stato arrestato per evasione mentre stava cenando con la moglie in un ristorante del lungomare di via Partenope. Lo riporta il Roma. Il giornalista stava festeggiando il suo 89esimo compleanno.



E' stato fermato da sei carabinieri in borghese piombati nel locale. I militari in borghese hanno avvicinato l'ex direttore del tg4 notificandogli il provvedimento del magistrato di Milano, e l'hanno invitato a rientrare subito in albergo, dove si trova ora agli arresti domiciliari. Al giornalista è stato intimato di non lasciare la struttura fino alla decisione del magistrato di sorveglianza che dovrebbe arrivare in mattinata.Fede è accusato di evasione dagli arresti domiciliari perché ha lasciato la sua abitazione di Milano, dove, dopo aver scontato sette mesi, doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali.



Fede, condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell'ambito del processo Ruby Bis, ha scontato 7 mesi di arresti domiciliari e deve completare la pena con 4 anni di servizi sociali, ma sarebbe partito da Milano in direzione Napoli senza attendere l'autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese.



