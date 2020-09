Cronaca 419

Emergenza sulla nave Margottini: 47 militari positivi al coronavirus, 4 sono gravi

I quattro in gravi condizioni sono stati trasferiti al centro Covid dell'ospedale di Siracusa

Redazione

25 Settembre 2020 19:01

Emergenza sulla nave. Sono 47, di cui 15 asintomatici, i militari trovati positivi al Covid sulla nave della marina militare Margottini, ormeggiata al pontile Nato a Melilli, nel Siracusano. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale. I medici sono intervenuti su richiesta del comandante di Marisicilia ammiraglio Andrea Cottini a bordo della nave a causa di sintomatologia sospetta per Covid-19.A bordo della nave, con il coordinamento della Direzione sanitaria dell'Asp di Siracusa, si sono recati medici del Dipartimento di Prevenzione e del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto I. «Valutate le condizioni cliniche di tutti e dei sintomi riscontrati, 4 sono stati trasferiti al centro Covid dell'ospedale di Siracusa e ai restanti sono state prescritte le terapie mediche del caso. I positivi con lieve sintomatologia sono stati posti in quarantena sulla Margottini sotto stretta osservazione anche da parte del personale medico dell'ospedale di bordo. I restanti positivi asintomatici sono stati trasferiti negli alloggi della Marina militare», afferma una nota.

«Su Nave Margottini, unità inserita nel dispositivo europeo dell'Operazione Eunafor Med Irini, attualmente ormeggiata nella base navale di Augusta per sosta logistica, a seguito di un controllo mediante tamponi dopo oltre 15 giorni di attività in mare, sono emersi 47 casi di positività al COVID-19 per l'equipaggio e 4 tra lo staff dell'Operazione. Quale misura precauzionale si è deciso di effettuare immediatamente un'ulteriore verifica, ripetendo il test-tampone a favore di tutto il personale imbarcato». È quanto si legge in un comunicato.



Emergenza sulla nave. Sono 47, di cui 15 asintomatici, i militari trovati positivi al Covid sulla nave della marina militare Margottini, ormeggiata al pontile Nato a Melilli, nel Siracusano. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale. I medici sono intervenuti su richiesta del comandante di Marisicilia ammiraglio Andrea Cottini a bordo della nave a causa di sintomatologia sospetta per Covid-19.A bordo della nave, con il coordinamento della Direzione sanitaria dell'Asp di Siracusa, si sono recati medici del Dipartimento di Prevenzione e del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto I. «Valutate le condizioni cliniche di tutti e dei sintomi riscontrati, 4 sono stati trasferiti al centro Covid dell'ospedale di Siracusa e ai restanti sono state prescritte le terapie mediche del caso. I positivi con lieve sintomatologia sono stati posti in quarantena sulla Margottini sotto stretta osservazione anche da parte del personale medico dell'ospedale di bordo. I restanti positivi asintomatici sono stati trasferiti negli alloggi della Marina militare», afferma una nota.

«Su Nave Margottini, unità inserita nel dispositivo europeo dell'Operazione Eunafor Med Irini, attualmente ormeggiata nella base navale di Augusta per sosta logistica, a seguito di un controllo mediante tamponi dopo oltre 15 giorni di attività in mare, sono emersi 47 casi di positività al COVID-19 per l'equipaggio e 4 tra lo staff dell'Operazione. Quale misura precauzionale si è deciso di effettuare immediatamente un'ulteriore verifica, ripetendo il test-tampone a favore di tutto il personale imbarcato». È quanto si legge in un comunicato.



News Successiva Giallo di Caronia, trovate due impronte sul traliccio vicino al quale è stato trovato il corpo di Viviana Parisi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare