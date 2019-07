Attualita 202

Emergenza rifiuti a San Cataldo, il Pd: "Basta caos, serve un confronto con i commissari"

Redazione

25 Luglio 2019 11:00

Le immagini che circolano in questi giorni sono intollerabili: cassonetti ricolmi di rifiuti, strade sporche e spazzatura non raccolta per giorni.La storia è sempre la stessa, a prescindere di chi sia a guida della Città la stagione estiva porta disagi nel servizio di raccolta e smaltimento, proprio nel momento in cui un livello di pulizia dovrebbe essere ancora più elevato.

Il Partito Democratico formalizzerà a breve una richiesta di incontro con i Commissari Straordinari del Comune per fare chiarezza su due punti fondamentali: da un lato per comprendere le responsabilità dell’ennesimo disagio sulla raccolta dei rifiuti, dall’altro per fare il punto sull’affidamento del servizio.

La nostra Città, e con uno sguardo più ampio la nostra Regione, ha il diritto di pretendere un servizio efficiente. La stampa pochi giorni fa definiva la Sicilia “una pattumiera a cielo aperto”, con le discariche al collasso e il via all’ennesimo imbarazzante valzer di camion colmi di rifiuti rimbalzati da una parte a un’altra della regione per trovare la disponibilità di una discarica. Dopo la chiusura di Bellolampo, Enna, Castelvetrano, Bisacquino e tanti altri centri, i Comuni e le aziende di raccolta sono costrette a gestire giorno per giorno l’emergenza. Siamo al collasso ed è ora di fare chiarezza sulle responsabilità di chi ha il potere di cambiare le cose e continua a creare disservizi. Il Presidente Musumeci, nominato circa un anno fa commissario delegato all'emergenza rifiuti, non ha raggiunto alcun risultato e ci ritroviamo di fronte all’ennesimo affronto nei confronti dei cittadini che annualmente sono chiamati a pagare un servizio pessimo e in alcuni giorni inesistente.

Dall’altro lato vi è la necessità di confrontarsi con i Commissari Straordinari per fare il punto sull’affidamento del servizio di raccolta e spazzamento, che secondo il piano approvato dal Consiglio Comunale (ormai quasi cinque anni fa) prevedeva alcuni obiettivi a step in termini di raggiungimento di raccolta differenziata. Inoltre la società vincitrice dell’appalto pare abbia presentato un piano per la gestione della raccolta attraverso il sistema del “porta a porta”, che come noi abbiamo avuto modo di rivendicare più volte in Consiglio Comunale riteniamo essere lo strumento migliore per differenziare di più. Vogliamo che San Cataldo goda di un servizio che permetta di raggiungere percentuali di raccolta differenziata elevate. Soltanto in questo modo potremo diventare più indipendenti rispetto ai disservizi delle discariche siciliane e potremo fare del bene alla nostra terra, in termini di pulizia e di salvaguardia dell’ambiente. D’altronde è grazie ai nostri concittadini che negli ultimi anni, nonostante diverse inefficienze, abbiamo dimostrato di poter raggiungere un’alta percentuale di differenziata, ma per farlo serve la collaborazione di tutti.

Gabriele Amico – Segretario Cittadino

Marco Andaloro – Vice Segretario Cittadino



