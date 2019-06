Attualita 206

Emergenza randagismo a Gela: vietato circolare e fare il bagno nell'area del Gattano

Dopo l'aggressione verificatasi domenica scorsa, il sindaco ha emesso un'ordinanza per salvaguardare l'incolumità pubblica

Redazione

21 Giugno 2019 20:14

Il problema del randagismo, è stato risolto a Gela, almeno per il momento, con un’ordinanza, emessa dal sindaco Lucio Greco, che vieta ai pedoni di circolare nella zona del Gattano e ai bagnanti di fare il bagno in quel tratto di mare e fino al lido Maya. La decisione è stata assunta dopo l’aggressione verificatasi domenica scorsa, da parte di un branco di cani randagi, proprio in prossimità di Montelungo e per salvaguardare l'incolumità pubblica.

