Emergenza migranti, a Lampedusa arrivano altri 314 tunisini: situazione critica

Ieri, proprio a Lampedusa, centinaia di bagnanti avevano assistito in diretta, all'Isola dei Conigli allo sbarco di 36 migranti

29 Luglio 2020 09:07

Tredici sbarchi, con un totale di 314 tunisini, a partire da poco prima delle 23 di ieri e fino alle 7. L’hotspot di Lampedusa è al collasso: dentro ci sono 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili.Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati su molo Favarolo.

Ieri, proprio a Lampedusa, centinaia di bagnanti avevano assistito in diretta, all'Isola dei Conigli allo sbarco di 36 migranti. Con un barchino sono giunti fino agli scogli. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web.



