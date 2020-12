Attualita 240

Emergenza loculi a Gela, i resti dei defunti seppelliti 30 anni fa verranno traslati in casse di zinco

I parenti avranno a disposizione altri 30 giorni per procedere al rinnovo delle concessioni che al momento risultano scadute

Redazione

16 Dicembre 2020 12:43

Come annunciato nelle scorse settimane, il Comune - Settore Ambiente e Decoro Urbano – ha avviato un censimento al cimitero di Caposoprano per capire quanti loculi possano essere liberati mediante operazioni di estumulazioni ordinarie per scadenza di concessioni. Nelle more che vengano realizzati gli oltre 900 posti previsti a Farello, infatti, urge liberare loculi per procedere alle sepolture rimaste in sospeso.Ultimato il censimento, ci si è resi conto che a Caposoprano ci sono numerosi loculi comunali le cui concessioni risultano scadute e per le quali i discendenti non hanno provveduto al rinnovo. Pertanto, essendo trascorsi oltre 30 anni, in base al regolamento di Polizia Mortuaria si può procedere alle estumulazioni dei resti mortali mineralizzati, da traslare in cassettine di zinco da depositare negli ossari comunali dei cimiteri di Caposoprano e Farello.

E' stata, quindi, emessa una ordinanza dirigenziale (n. 907 del 15 dicembre 2020) che prevede che i familiari degli aventi diritto abbiano 30 giorni di tempo dal momento della pubblicazione della stessa per comunicare agli uffici cimiteriali la volontà di conservare i resti mortali del proprio congiunto. Senza la mancata manifestazione di questa volontà da parte dei discendenti, si procederà all'estumulazione dei resti del defunto ed alla collocazione degli stessi nelle fosse comuni, in modo che il loculo possa tornare nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

“L'emergenza Covid-19 – spiega la dirigente, ing. Grazia Cosentino - sta rendendo particolarmente complesso per l'Ente il compito di risalire alla discendenza del concessionario e di avvisare i parenti dei defunti fino al secondo grado per la relativa estumulazione. Attraverso questa Ordinanza, pertanto, e dandone avviso pubblico per 30 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune ed attraverso gli organi di comunicazione speriamo di arrivare a quante più persone possibile. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, previo concordamento con il Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'ASP, si procederà alle operazioni di estumulazione delle salme tumulate nei loculi del cimitero di Caposoprano sezioni 1-2-3-4, procedendo da sinistra verso destra a partire dalle file inferiori. Possiamo assicurare - conclude la dirigente – che sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti. Qualora questi ultimi volessero presenziare, potranno farlo nel rispetto delle prescrizioni governative per il contrasto al Covid-19”.



Come annunciato nelle scorse settimane, il Comune - Settore Ambiente e Decoro Urbano – ha avviato un censimento al cimitero di Caposoprano per capire quanti loculi possano essere liberati mediante operazioni di estumulazioni ordinarie per scadenza di concessioni. Nelle more che vengano realizzati gli oltre 900 posti previsti a Farello, infatti, urge liberare loculi per procedere alle sepolture rimaste in sospeso.Ultimato il censimento, ci si è resi conto che a Caposoprano ci sono numerosi loculi comunali le cui concessioni risultano scadute e per le quali i discendenti non hanno provveduto al rinnovo. Pertanto, essendo trascorsi oltre 30 anni, in base al regolamento di Polizia Mortuaria si può procedere alle estumulazioni dei resti mortali mineralizzati, da traslare in cassettine di zinco da depositare negli ossari comunali dei cimiteri di Caposoprano e Farello.

E' stata, quindi, emessa una ordinanza dirigenziale (n. 907 del 15 dicembre 2020) che prevede che i familiari degli aventi diritto abbiano 30 giorni di tempo dal momento della pubblicazione della stessa per comunicare agli uffici cimiteriali la volontà di conservare i resti mortali del proprio congiunto. Senza la mancata manifestazione di questa volontà da parte dei discendenti, si procederà all'estumulazione dei resti del defunto ed alla collocazione degli stessi nelle fosse comuni, in modo che il loculo possa tornare nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

“L'emergenza Covid-19 – spiega la dirigente, ing. Grazia Cosentino - sta rendendo particolarmente complesso per l'Ente il compito di risalire alla discendenza del concessionario e di avvisare i parenti dei defunti fino al secondo grado per la relativa estumulazione. Attraverso questa Ordinanza, pertanto, e dandone avviso pubblico per 30 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune ed attraverso gli organi di comunicazione speriamo di arrivare a quante più persone possibile. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, previo concordamento con il Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'ASP, si procederà alle operazioni di estumulazione delle salme tumulate nei loculi del cimitero di Caposoprano sezioni 1-2-3-4, procedendo da sinistra verso destra a partire dalle file inferiori. Possiamo assicurare - conclude la dirigente – che sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti. Qualora questi ultimi volessero presenziare, potranno farlo nel rispetto delle prescrizioni governative per il contrasto al Covid-19”.



News Successiva Democrazia partecipata a Gela, vince il progetto sulla stanza multifunzionale per autistici: si cercano i locali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare