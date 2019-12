Salute 807

Emergenza idrica senza fine nel nisseno: ancora un guasto lungo la condotta. Undici comuni senz'acqua

Questa mattina si è verificato l'ennesimo guasto al Fanaco e quindi non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica

Redazione

27 Dicembre 2019 16:05

Si comunica che questa mattina si è verificata una ulteriore rottura lungo la condotta di pertinenza di Siciliacque già interessata al guasto di ieri 26 dicembre per cui anche oggi nei seguenti comuni non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica: Acquaviva Platani

Bompensiere

Campofranco

Delia

Milena

Montedoro

Mussomeli

San Cataldo

Serradifalco

Sommatino

Sutera

Considerato il perdurare del guasto, Caltaqua ha attivato il servizio di distribuzione mediante autobotti a tutti gli enti sensibili (Carceri, Ospedali, Centri per anziani, etc.). Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sui tempi di ripristino delle forniture e sui turni di distribuzione.





