Emergenza idrica nel nisseno: riprende la distribuzione dall'acquedotto del Fanaco

Dopo alcuni giorni, riprende regolarmente la distribuzione idrica. Ecco i turni di distribuzione comunicati da Caltaqua

27 Maggio 2020 16:09

Si comunica la ripresa dell'esercizio dell'acquedotto Fanaco.Di seguito i turni di distribuzione nei comuni interessati alla interruzione:

Acquaviva

27.05.2020 settore centro h24

28.05.2020 settori esterni E4, E5

29.05.2020 settori esterni E1, E2, E3



Bompensiere

Tutto il comune in h 24



Campofranco

27.05.2020 accumulo

28.05.2020 zona media

29.05.2020 zona bassa

30.05.2020 zona alta 1

31.05.2020 zona alta 2



Delia

28.05.20 zone alta e bassa

29.05.20 zone alta e media

30.05.20 zone alta e bassa

31.05.20 zona alta e media



Milena

27.05.2020 Cimitero, Settore Monte Grappa in H24

28.05.2020 Piazza

29.05.2020 Villaggio Cavour

30.05.2020 Carabinieri



Montedoro

27.05.2020 accumulo

28.05.2020 tutto il comune tutti i giorni







Mussomeli

27.05.2020 accumulo

28.05.2020 nuovo settore centro, Madrice/S.Giovanni, S.Enrico, via Napoli

29.05.2020 Ponte, S. Croce, Medio, Bosco e Settore esterno Germano

30.05.2020 Ospedale



San Cataldo

28.05.2020 zone 2-5-6

29.05.2020 zone 3-4-6

30.05.2020 zone 4-6

31.05.2020 zone 1-5-6



Serradifalco

28.05.2020 zona alta

29.05.2020 accumulo

30.05.2020 zona bassa

31.05.2020 zona alta

Sommatino

28.05.20 zona bassa, 1 maggio, Quattro Aratate

29.05.20 accumulo

30.05.20 zona media, zona alta, Quattro Aratate

31.05.20 accumulo



Sutera

27.05.2020 accumulo

28.05.2020 zona media

29.05.2020 zona bassa

30.05.2020 zona alta













