Emergenza idrica nel nisseno, a Caltanissetta acqua solo in alcuni quartieri. Fermo totale a San Cataldo

Turni di distribuzione a singhiozzo a Mazzarino. Comuni del nisseno al collasso con un'emergenza che si estende a macchia d'olio

Redazione

19 Giugno 2019 17:33

Di seguito l’aggiornamento della distribuzione idrica dopo l’interruzione dell’acquedotto Ancipa da parte di Siciliacque:



Mazzarino

20.06.19

Mattina zona calvario;

Pomeriggio fondaco vecchio, fasellari



21.06.19

mattina salita montata,

pomeriggio Mercadante



22.06.19

mattina chiusura Mercadante,

Pomeriggio Santa Lucia , via Roma



23.06.19

Mattina Calvario e Bertolone

pomeriggio Fondaco vecchio, fasellari



Per quanto riguarda il comune di Riesi la distribuzione non ha subito variazioni.



Nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, Siciliacque non ha ripristinato i consueti quantitativi, per cui domani 20.06.2019 a Caltanissetta sarà possibile effettuare la distribuzione solo nelle zone centro balate, ospedale e carcere .

Nel comune di San Cataldo fermo totale.

