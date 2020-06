Attualita 348

Emergenza idrica in quattro comuni per un guasto all'acquedotto: disagi a Gela, Butera, Mazzarino e Riesi

Caltaqua comunica che a causa di un guasto all'acquedotto Blufi, la distribuzione idrica subirà delle variazioni

Redazione

06 Giugno 2020 12:12

Si comunica che a causa dell'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Blufi basso da parte del Gestore Sovrambito Siciliacque Spa, la distribuzione idrica subirà le seguenti variazioni:Comune di Gela

Nessuna variazione nelle zone servite dal serbatoio Spinasanta.

Per quanto riguarda le zone servite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano:

06/06/2020: fermo distribuzione Caposoprano basso, Fondo Iozza, Manfria e Marchitello;

07/06/2020: distribuzione Fondo Iozza e Caposoprano h24;

08/06/2020: distribuzione Caposoprano alto e in serata Caposoprano basso. A seguire la consueta turnazione;

09/06/2020: distribuzione serbatoio Montelungo zona Marchitello e in serata h24 Manfria.

Comune di Mazzarino

06/06/2020: Fondaco vecchio e Immacolata;

07/06/2020: Salita Montata e Fasallari;

08/06/2020: Mercadante alto e basso, Santa Lucia;

09/06/2020: via Roma e Calvario

Comune di Butera

Zone balneari: la distribuzione sarà ripristinata domani 07/06/2020 in tarda serata a seguito della ripresa della fornitura da parte di Siciliacque

Comuni di Niscemi e Riesi

Nessuna variazione rispetto alle consuete turnazioni

Caltaqua garantirà in ogni caso la distribuzione idrica agli enti sensibili.

Sarà cura di questo Soggetto Gestore fornire gli eventuali aggiornamenti e di informare l’utenza utilizzando i consueti canali di comunicazione aziendale.





