Attualita 239

Emergenza idrica da Mussomeli a Gela, martedì prossimo diversi comuni del nisseno rimarranno senz'acqua

Martedì 27 agosto si prevedono disagi per gli utenti di alcuni comuni per un'interruzione dell'energia elettrica e perchè dovranno essere eseguiti dei lavori al Blufi

Redazione

23 Agosto 2019 17:18

Rubinetti a secco in diversi comuni della provincia di Caltanissetta, da Gela a Mussomeli ma anche in alcuni comuni dell’ennese e dell’agrigentino. A partire dal 27 agosto, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di due interventi di riparazione, non più differibili, atti ad eliminare due grosse perdite verificatesi nelle contrade Capodarso e Marcato Bianco in territorio di Pietraperzia, nell’ennese.Di conseguenza sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi e Consorzio di Bonifica 4 (Caltanissetta).

Per quanto riguarda il comune di Gela la fornitura idrica sarà interrotta soltanto ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo.

I lavori avranno una durata di 8 ore circa e considerati i tempi necessari al riempimento e disinfezione della condotta, si prevede a ripristinare le normali forniture come di seguito indicato:

Comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi e Consorzio di Bonifica 4: entro le 10 del 28/08/2019;

Comune di Gela (serbatoi Capo Soprano e Montelungo): entro le 14 del 28/08/2019 salvo aumento di torbidità che non consenta l’emissione nei serbatoi;

Comune di Licata (serbatoio Safarello): entro le ore 18 del 28/08/2019.

Inoltre a partire dalle 9 del 27 agosto, sarà interrotta la fornitura idrica ai comuni di Acquaviva Platani, al comune di Mussomeli, a Caltaqua, al Consorzio di bonifica 3 AG, al Consorzio bonifica 4 CL, a causa della sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di e-distribuzione alla centrale di sollevamento Casaleno (dalle ore 9 alle 16:50 del 27 agosto per lavori su impianti in contrada Salina in territorio di Acquaviva Platani).

Si prevede di potere ripristinare le normali forniture entro le ore 17 del 27 agosto.



Rubinetti a secco in diversi comuni della provincia di Caltanissetta, da Gela a Mussomeli ma anche in alcuni comuni dell’ennese e dell’agrigentino. A partire dal 27 agosto, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di due interventi di riparazione, non più differibili, atti ad eliminare due grosse perdite verificatesi nelle contrade Capodarso e Marcato Bianco in territorio di Pietraperzia, nell’ennese.Di conseguenza sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi e Consorzio di Bonifica 4 (Caltanissetta).

Per quanto riguarda il comune di Gela la fornitura idrica sarà interrotta soltanto ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo.

I lavori avranno una durata di 8 ore circa e considerati i tempi necessari al riempimento e disinfezione della condotta, si prevede a ripristinare le normali forniture come di seguito indicato:

Comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi e Consorzio di Bonifica 4: entro le 10 del 28/08/2019;

Comune di Gela (serbatoi Capo Soprano e Montelungo): entro le 14 del 28/08/2019 salvo aumento di torbidità che non consenta l’emissione nei serbatoi;

Comune di Licata (serbatoio Safarello): entro le ore 18 del 28/08/2019.

Inoltre a partire dalle 9 del 27 agosto, sarà interrotta la fornitura idrica ai comuni di Acquaviva Platani, al comune di Mussomeli, a Caltaqua, al Consorzio di bonifica 3 AG, al Consorzio bonifica 4 CL, a causa della sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di e-distribuzione alla centrale di sollevamento Casaleno (dalle ore 9 alle 16:50 del 27 agosto per lavori su impianti in contrada Salina in territorio di Acquaviva Platani).

Si prevede di potere ripristinare le normali forniture entro le ore 17 del 27 agosto.



Scuola, inizio dell'anno all'insegna della "supplentite": allarme lanciato dalla Gilda insegnanti

News Successiva Caltanissetta, stabilizzazione precari: 43 dipendenti firmano il contratto a tempo indeterminato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews