Emergenza idrica da domani a Gela, Butera, Riesi e Mazzarino: sarà interrotta l'erogazione dal Blufi

Caltaqua procederà ad interrompere l'erogazione idrica per effettuare delle prove di emergenza sull'acquedotto

21 Settembre 2020 13:44

Siciliacque comunica che a partire da domani 22 settembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione delle prove di emergenza alla centrale idroelettrica Blufi 1.Nel comune di Butera sarà interrotta la distribuzione idrica, solo nelle zone marine, dal 22/09 fino al rispristino delle forniture da parte di Siciliacque.

Nel comune di Riesi la distribuzione in programma avverrà regolarmente ma con chiusura anticipata rispetto al consueto. Non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle zone esterne.

Nel comune di Gela la distribuzione avverrà regolarmente.

Nel comune di Mazzarino di seguito la turnazione a seguito dell'interruzione:

21/09 pomeriggio Fondaco vecchio e Fasellari.

22/09 mattina Slita montata e Immacolata.

23/09 pomeriggio Mercadante.

24/09 pomeriggio Santa Lucia Roma e Calvario



