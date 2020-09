Attualita 102

Emergenza idrica a Niscemi, condotta in tilt: rimangono a secco tutti i quartieri della città

I tecnici di Caltaqua sono a lavoro per riparare il guasto e si prevede di ripristinare la distribuzione entro 24 ore

Redazione

30 Settembre 2020 11:37

A causa di un guasto alla condotta di adduzione alle sorgenti “Polo”, non sarà possibile garantire la distribuzione in programma per oggi nel comune di Niscemi.I tecnici sono a lavoro per riparare il guasto e si prevede di ripristinare la distribuzione entro 24 ore.



