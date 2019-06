Attualita 1431

Emergenza idrica a Caltanissetta, Gambino: "Voglio verificare se il contratto viene rispettato"

Il sindaco Roberto Gambino, non appena ha appreso la notizia che i quantitativi di acqua verranno diminuiti, ha annunciato che procederà a delle verifiche

Redazione

20 Giugno 2019 10:35

"In occasione del primo caldo, improvvisamente, il gestore del servizio idrico integrato diminuisce la quantità di acqua in distribuzione senza alcuna giustificazione.

Non appena Musumeci insedierà la commissione tecnica di cui faccio parte, promuoverò tutte le verifiche previste dalla legge per constatare la conformità del servizio alle norme contrattuali. È un dovere pagare, è un diritto sapere". E' quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino non appena ha appreso la notizia che Caltaqua, attraverso una nota, ha comunicato ieri che "nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, Siciliacque non ha ripristinato i consueti quantitativi, per cui domani 20.06.2019 8 (oggi ndr) a Caltanissetta sarà possibile effettuare la distribuzione solo nelle zone centro balate, ospedale e carcere. Nel comune di San Cataldo fermo totale."

"In occasione del primo caldo, improvvisamente, il gestore del servizio idrico integrato diminuisce la quantità di acqua in distribuzione senza alcuna giustificazione.

Non appena Musumeci insedierà la commissione tecnica di cui faccio parte, promuoverò tutte le verifiche previste dalla legge per constatare la conformità del servizio alle norme contrattuali. È un dovere pagare, è un diritto sapere". E' quanto afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino non appena ha appreso la notizia che Caltaqua, attraverso una nota, ha comunicato ieri che "nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, Siciliacque non ha ripristinato i consueti quantitativi, per cui domani 20.06.2019 8 (oggi ndr) a Caltanissetta sarà possibile effettuare la distribuzione solo nelle zone centro balate, ospedale e carcere. Nel comune di San Cataldo fermo totale."

Assenze nella scuola dell'obbligo, dal prossimo anno certificato medico solo se superiori a dieci giorni

News Successiva Facebook apre una nuova sede: previste 500 assunzioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews