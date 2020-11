Politica 180

Emergenza Covid, Arancio (Pd): "Musumeci e Razza senza coraggio nè capacità organizzativa"

Lo ha detto il deputato del Pd intervenendo nel dibattito d’aula sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza

Redazione

26 Novembre 2020 17:37

“Il governo regionale non ha avuto il coraggio né la capacità, organizzativa e politica, di utilizzare i mesi di calo della diffusione del virus per preparare la Sicilia ad affrontare la seconda ondata”. Lo ha detto Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all’Ars, intervenendo nel dibattito d’aula sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.“Mi riferisco in particolare alla mancata organizzazione delle Usca – ha aggiunto Arancio - ed al ruolo dei medici di Medicina generale che hanno bisogno di maggiore raccordo con le altre strutture sanitarie. Ma l’elenco delle cose non fatte da questo governo, e di quelle fatte male, è molto più lungo”.

“Il presidente Musumeci e l’assessore Razza – ha concluso Arancio - non possono continuare a nascondersi tentando di scaricare le loro responsabilità e le loro colpe sugli altri, mentre la Sicilia affondo sotto il peso di una drammatica emergenza sanitaria che ha pesantissime ripercussioni sull’economia e sull’occupazione, soprattutto nelle aree della Sicilia che erano già in crisi prima della pandemia”.



“Il governo regionale non ha avuto il coraggio né la capacità, organizzativa e politica, di utilizzare i mesi di calo della diffusione del virus per preparare la Sicilia ad affrontare la seconda ondata”. Lo ha detto Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all’Ars, intervenendo nel dibattito d’aula sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.“Mi riferisco in particolare alla mancata organizzazione delle Usca – ha aggiunto Arancio - ed al ruolo dei medici di Medicina generale che hanno bisogno di maggiore raccordo con le altre strutture sanitarie. Ma l’elenco delle cose non fatte da questo governo, e di quelle fatte male, è molto più lungo”.

“Il presidente Musumeci e l’assessore Razza – ha concluso Arancio - non possono continuare a nascondersi tentando di scaricare le loro responsabilità e le loro colpe sugli altri, mentre la Sicilia affondo sotto il peso di una drammatica emergenza sanitaria che ha pesantissime ripercussioni sull’economia e sull’occupazione, soprattutto nelle aree della Sicilia che erano già in crisi prima della pandemia”.



News Successiva Nuovo Dpcm, Sicilia resta in zona arancione: a Natale spostamenti tra regioni per raggiungere parenti stretti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare