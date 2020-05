Cronaca 841

Emergenza Covid-19, il circo Orfei bloccato a Caltanissetta ringrazia il sindaco Gambino

L’emergenza Covid19 ha bloccato il complesso circense, ma le istituzioni del nisseno hanno sempre sostenuto le famiglie del circo

09 Maggio 2020 09:37

L’emergenza Covid19 ha messo alle strette il Circo Sandra Orfei, bloccato nel nisseno, ma grazie alla benevolenza delle istituzioni è arrivata immediata assistenza. La direzione del circo, gli artisti e tutte le maestranze, “ringraziano il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino per la massima disponibilità, per la possibilità di attingere gratuitamente al pozzo di Pian del Lago per l'acqua, per il dono dei buoni pasto e per tanto altro, grazie”.

Una dimostrazione di grande generosità che il circo spera al più presto di ricambiare. “ Il primo cittadino è sempre stato vicino alle nostre necessità e siamo grati alla città di Caltanissetta, afferma Marcello Marchetti responsabile del Circo Sandra Orfei, la promessa è quella di poter in futuro donare spettacoli all’amministrazione comunale e attraverso le istituzioni ai cittadini che necessitano di un sorriso puro e genuino, che solo il circo sa offrire”.



