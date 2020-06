Politica 60

Emergenza Covid-19: a Caltanissetta nasce lo sportello "Rigenerazione delle Imprese"

Lo sportello costituisce un luogo di ascolto, supporto, informazione sulle opportunità esistenti, di accesso alle diverse tipologie di sostegno finanziario

Redazione

02 Giugno 2020 19:20

L’emergenza economica attuale derivante dall’epidemia COVID 19 sta colpendo pesantemente non solo le famiglie ma anche larga parte delle micro, piccole e medie imprese, artigiani, commercianti che hanno subito la sospensione delle proprie attività da oltre due mesi nell’ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con gravi e negative ripercussioni sul tessuto socio-economico dell’intero territorio nisseno.In questo contesto nasce l’esigenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico Grazia Giammusso e dell’Assessore al bilancio Luciana Camizzi, supportate dal dirigente allo sviluppo economico, ing. Giuseppe Tomasella, di costituire lo sportello “Rigenerazione delle Imprese”. Lo sportello costituisce un luogo di ascolto, supporto, informazione sulle opportunità esistenti, di accesso alle diverse tipologie di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese previste sia dal Governo Nazionale che Regionale.

E’ stato così sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Sindaco Roberto Gambino ed il Presidente dei commercialisti di Caltanissetta Salvatore Dilena per fornire adeguata informazione alle imprese e ai liberi professionisti del territorio comunale relativamente alle misure finanziarie di sostegno che si possono attivare per superare l’emergenza economica derivante dal virus Covid–19.

Lo scopo è quello di mettere a disposizione degli imprenditori, che più di altri hanno subito gli effetti economici negativi dell’emergenza sanitaria , un punto di informazione al quale rivolgersi per conoscere quali strumenti finanziari possono attivarsi per le loro attività economiche.

L’Amministrazione ha trovato nell’Ordine dei Commercialisti una ampia disponibilità nel garantire quelle adeguate professionalità sulle varie possibilità di finanziamento.

I commercialisti nisseni hanno accolto con entusiasmo la proposta e scenderanno in campo a fianco dell’Amministrazione comunale per supportare un progetto che è solo la base e l’inizio di un programma di rigenerazione, che è stato appena lanciato.

I professionisti designati dall’Ordine e che collaboreranno con il Comune sono i dott.ri Ignazio Bumbolo , Mario Di Martino e Francesco Porta.

L’attività sarà espletata tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 preso l’Ufficio U.R.P. del Comune. Gli interessati dovranno effettuare la prenotazione al seguente numero telefonico 320 3297350.

Lo sportello sarà attivo dal 4 giugno p.v.







