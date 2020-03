Cronaca 1056

Emergenza coronavirus, le Asp di Caltanissetta e Agrigento firmano protocollo per ottimizzare posti di terapia intentiva

Il protocollo d’intesa è finalizzato a ottimizzare l’allocazione dei pazienti COVID-19 e NO-COVID19

16 Marzo 2020

Le Asp di Caltanissetta e Agrigento hanno siglato un protocollo d’intesa per la gestione dell’emergenza Coronavirus. In ragione del fatto che, presso l’Asp di Agrigento non sono ancora attivi i reparti di Malattie Infettive e Pneumologia, le due aziende con il consenso dell’Assessorato alla Salute hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per mettere insieme le forze nella considerazione di rimodulare e ottimizzare i posti letto di terapia intensiva attualmente disponibili nelle due provincie. Il protocollo d’intesa è finalizzato a ottimizzare l’allocazione dei pazienti COVID-19 e NO-COVID19 con particolare riferimento alla terapia intensiva. In pratica i pazienti con coronavirus che necessitano di terapia intensiva saranno ricoverati a Caltanissetta e Gela, mentre i pazienti non positivi al coronavirus saranno spostati nelle terapie intensive di Agrigento e Sciacca secondo il seguente assetto



- 8 Posti Letto di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero di Caltanissetta per i pazienti COVID-19



- 8 Posti Letto di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero di Gela per i pazienti COVID-19



- 8 Posti Letto di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero di Caltanissetta per i pazienti NO-COVID-19



- 8 Posti Letto di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero di Agrigento per i pazienti NO-COVID-19



- 8 Posti Letto di Terapia Intensiva presso il Presidio Ospedaliero di Sciacca per i pazienti NO- COVID-19



Per consentire l’assetto richiesto già da sabato i pazienti in Terapia Intensiva del PO V. Emanuele di Gela sono stati spostati presso la Terapia Intensiva del PO di Agrigento.



