Salute 365

Emergenza coronavirus. L'Asp di Caltanissetta attiva i servizi di tele-consulto specialistico e psicologico

Si tratta di una iniziativa strepitosa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – per dare continuità alle attività ambulatoriali"

Redazione

30 Marzo 2020 19:41

“La medicina territoriale risponde”, si chiama così il nuovo servizio di teleconsulto attivato dall’Asp di Caltanissetta. I pazienti che necessitano di consulenze relative a cardiologia, angiologia, dermatologia, diabetologia, ematologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia, medicina legale, medicina dello sport, medicina del lavoro, neuropsichiatria infantile, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, urologia e spina bifida potranno informarsi visitando il sito www.asp.cl.it. Qui infatti è contenuto l’elenco dei medici e relativi numeri di telefono da contattare. In caso di difficoltà ad accedere al sito gli utenti potranno contattare i numeri 334-1164345 o 334-1164346, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, o i numeri 334-1664344 o 334-1664347 dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20. “Si tratta di una iniziativa strepitosa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – per dare continuità alle attività ambulatoriali. Si potrà fare un teleconsulto per alcune specialistiche e selezionare i soli casi meritevoli di consulto con presenza fisica del medico. Inoltre è attivo il servizio psicologico in questo momento di difficoltà per tante persone fragili”. In questo caso si tratta del servizio “Vicini nella distanza” di cui è possibile usufruire sempre collegandosi al sito dell’Asp.

“La medicina territoriale risponde”, si chiama così il nuovo servizio di teleconsulto attivato dall’Asp di Caltanissetta. I pazienti che necessitano di consulenze relative a cardiologia, angiologia, dermatologia, diabetologia, ematologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia, medicina legale, medicina dello sport, medicina del lavoro, neuropsichiatria infantile, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, urologia e spina bifida potranno informarsi visitando il sito www.asp.cl.it. Qui infatti è contenuto l’elenco dei medici e relativi numeri di telefono da contattare. In caso di difficoltà ad accedere al sito gli utenti potranno contattare i numeri 334-1164345 o 334-1164346, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, o i numeri 334-1664344 o 334-1664347 dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20. “Si tratta di una iniziativa strepitosa – ha detto il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – per dare continuità alle attività ambulatoriali. Si potrà fare un teleconsulto per alcune specialistiche e selezionare i soli casi meritevoli di consulto con presenza fisica del medico. Inoltre è attivo il servizio psicologico in questo momento di difficoltà per tante persone fragili”. In questo caso si tratta del servizio “Vicini nella distanza” di cui è possibile usufruire sempre collegandosi al sito dell’Asp.

Coronavirus, gli esperti: "In Sicilia aumentano pazienti che escono dalla rianimazione"

News Successiva Quando finirà l'emergenza sanitaria in Italia? Le previsioni, per ogni regione, sono contenute in uno studio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare