Emergenza coronavirus, l'Asp di Caltanissetta: stop ai visitatori nei reparti e niente accompagnatori nella sala d'attesa del pronto soccorso

La direttiva è stata emanata oggi dal direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta Marcella Santino. Ecco quali saranno obblighi e divieti

Redazione

16 Ottobre 2020 20:57

Facendo seguito alle indicazioni contenute nei decreti presidenziali e nelle ordinanze regionali

Alla luce dell'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato dal rapido diffondersi dell' epidemia, questa Direzione intende mettere in atto drastiche misure di contenimento e contestualmente avviare un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari, per rendere piii adeguata l'offerta ai bisogni della popolazione nel momento dell'emergenza COVID-19.

Si rende opportuno che vengano rispettate le seguenti indicazioni riguardo l'accesso nei presidi ospedalieri:

1. E fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale di attesa dei pronto

soccorso. In caso di utenti minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con

difficolta linguistiche-culturali, e consentito l'accesso di un solo accompagnatore.

2. E fatto divieto in tutti i reparti di degenza ai visitatori. In caso di utenti minori, disabili, utenti

fragili, non autosufficienti e persone con difficolta linguistiche-culturali, è consentito l'accesso

di un solo accompagnatore al quale verra eseguito un tampone rinofaringeo e che dovra

permanere, all' interno della struttura, per tutta la durata del ricovero.

3. In caso di ricovero urgente tramite it Pronto Soccorso, nell'attesa del referto del tampone oro-

faringeo it paziente vend trattenuto in un'area dedicata prima di essere inviato nelle unita

operative.

4. In caso di ricovero programmato, nei giorni immediatamente precedenti la data fissata il

paziente vend contattato per l'esecuzione del tampone oro-faringeo in regime di pre-ricovero

e, in caso di esito positivo, si procedera all'eventuale rivalutazione del percorso di cura.



5. In caso di ricovero programmato il paziente verra invitato, per quanto possibile, a ridurre al

minimo i contatti sociali e a restare in isolamento domiciliare nei quindici giorni precedenti.



6. Non sono consentite le visite ai pazienti in isolamento per Covid-19.

7. Tutto it personale sanitario e non, i pazienti e gli eventuali accompagnatori devono indossare

mascherine chirurgiche per tutto it tempo di permanenza.

8. E vietato l'utilizzo di mascherine dotate di valvole di efflusso all'interno della struttura

sanitaria.

Tali disposizioni saranno valide fino al superamento di questa fase di grave emergenza nel rispetto delle misure di protezione e sicurezza previste dai DPCM in materia di COVID-19.

Sarà cura dei Direttori e dei Responsabili delle UU.00. la comunicazione e it rispetto di tali norme.





