Cronaca 1237

Emergenza coronavirus: la Diocesi di Caltanissetta sospende eventi e il catechismo in tutte le parrocchie

Le Messe si svolgeranno regolarmente, avendo cura di applicare le disposizioni già comunicate dalla CEI

Redazione

05 Marzo 2020 12:30

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, la Diocesi di Caltanissetta, in riferimento agli eventi previsti per questa settimana, comunica che:· Fino al 15 marzo è sospeso il catechismo in tutte le parrocchie, come anche le attività di tutti i gruppi e associazioni.

· Il Convegno di Studi “La Settimana Santa tra liturgia e pietà popolare” previsto il 5 marzo alle ore 17.00 presso il Museo Diocesano del Seminario è per il momento annullato.

· La Lectio di Quaresima per i Giovani, “I primi discepoli e le folle” (Mt 4, 18-25) prevista a Sommatino in Chiesa Madre per sabato 7 marzo alle ore 19.00, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi. Saranno presenti unicamente i membri delle equipes di Pastorale Giovanile e di Pastorale Familiare e una ristretta delegazione di giovani del paese di Sommatino.

· Le S. Messe si svolgeranno regolarmente, avendo cura di applicare le disposizioni già comunicate dalla CEI (Eucarestia ricevuta in mano, non più previsto la scambio della pace, niente acqua nelle acquasantiere e distanze previste tra i fedeli).





In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, la Diocesi di Caltanissetta, in riferimento agli eventi previsti per questa settimana, comunica che:· Fino al 15 marzo è sospeso il catechismo in tutte le parrocchie, come anche le attività di tutti i gruppi e associazioni.

· Il Convegno di Studi “La Settimana Santa tra liturgia e pietà popolare” previsto il 5 marzo alle ore 17.00 presso il Museo Diocesano del Seminario è per il momento annullato.

· La Lectio di Quaresima per i Giovani, “I primi discepoli e le folle” (Mt 4, 18-25) prevista a Sommatino in Chiesa Madre per sabato 7 marzo alle ore 19.00, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi. Saranno presenti unicamente i membri delle equipes di Pastorale Giovanile e di Pastorale Familiare e una ristretta delegazione di giovani del paese di Sommatino.

· Le S. Messe si svolgeranno regolarmente, avendo cura di applicare le disposizioni già comunicate dalla CEI (Eucarestia ricevuta in mano, non più previsto la scambio della pace, niente acqua nelle acquasantiere e distanze previste tra i fedeli).





Leandro Janni sulla scomparsa di Katiuscia Volpe: "L'emergenza ci aiuti a riflettere sul senso del nostro esistere"

News Successiva Medico positivo al coronavirus: chiude il reparto di cardiologia dell'ospedale di Enna

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare