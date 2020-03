Salute 721

Emergenza coronavirus in Sicilia: pubblicato avviso pubblio per il reclutamento di medici

Si cercano medici infettivologi, anestesisti, specialisti in medicina d'urgenza, medicina interna, igiene e virologia

Redazione

15 Marzo 2020 12:02

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA DA IMPIEGARE PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA DA COVID 19.



Si comunica che con delibera del Direttore Generale n. 368 del 12/03/2020 è stato autorizzato avviso per la formazione di elenchi di personale medico disponibile a prestare attività assistenziale IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA per la gestione dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19. L’avviso integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it– Amministrazione Trasparente –Bandi di Concorso), individuata come azienda capofila, nonché sui siti istituzionali delle altre Aziende Sanitarie della Regione Sicilia. Potranno presentare:  istanza medici specialisti;  medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;  laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;  laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo;  personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.



- Sono in particolare richiesti specialisti delle seguenti discipline



- ANESTESIA E RIANIMAZIONE - IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO - MALATTIE INFETTIVE - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - MEDICINA INTERNA - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA



Le istanze di disponibilità potranno essere inoltrate a far data dal 13/03/2020 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore Risorse Umane (Tel. 090/221.3431-3901-3694).



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA DA IMPIEGARE PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA DA COVID 19.



Si comunica che con delibera del Direttore Generale n. 368 del 12/03/2020 è stato autorizzato avviso per la formazione di elenchi di personale medico disponibile a prestare attività assistenziale IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA per la gestione dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19. L’avviso integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it– Amministrazione Trasparente –Bandi di Concorso), individuata come azienda capofila, nonché sui siti istituzionali delle altre Aziende Sanitarie della Regione Sicilia. Potranno presentare:  istanza medici specialisti;  medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;  laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;  laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo;  personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.



- Sono in particolare richiesti specialisti delle seguenti discipline



- ANESTESIA E RIANIMAZIONE - IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO - MALATTIE INFETTIVE - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - MEDICINA INTERNA - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA



Le istanze di disponibilità potranno essere inoltrate a far data dal 13/03/2020 Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore Risorse Umane (Tel. 090/221.3431-3901-3694).



News Successiva Coronavirus, Razza presiede vertice su controlli a Messina: "Chi arriva in Sicilia deve stare a casa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare