Emergenza coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Regione Lombardia

"Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnai in prima linea dal Nord al Sud" ha detto il presidente di Forza Italia

Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o per altre emergenze). Lo comunica una nota di Forza Italia. "Non possiamo, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili degli ospedali", ha detto Berlusconi."Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnai in prima linea dal Nord al Sud : abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto pù elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo". Lo scrive su Twitter il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

La donazione di Silvio Berlusconi sarà utilizzata anche per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze).

Immediata la replica del consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che si dovrà occupare della realizzazione dell'ospedale: "Grazie presidente per questo gesto d'amore per la sua città e per il suo Paese, la somma da lei donata è quella necessaria per la realizzazione di 400 posti di terapia intensiva".



