Emergenza coronavirus, avviata una raccolta fondi per l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Saranno acquistati monitor, ventilatori, dispositivi di ventilazione, monitoraggio emodinamico e altro materiale

Redazione

13 Marzo 2020 09:42

Da un paio di giorni è partita una raccolta fondi per l ospedale Santa Elia di Caltanissetta. "Nostro interesse - scrivono i promotori - è quello di diffondere la notizia il più possibile e raccogliere il denaro necessario per l acquisto di macchinari o di quello che necessita il reparto di terapia intensiva ovviamente speriamo che non debba necessariamente servire per l emergenza corona virus.

La raccolta fondi è partita da una ragazza Giusy Cu, residente a Caltanissetta ma si è propagata e diffusa con un esponenziale donazione da 2000€ a quasi 6000€, grazie alla condivisione e maggiore informazione da parte di Aleandra Zoda e Normann Ferrara. Entrambi residenti a San Cataldo ma vivono ormai da anni fuori, aleandra a Parma e normann a Ravenna. Hanno adottato una scelta comune quella di restare al nord ma allo stesso modo attivi per aiutare la loro città e il loro ospedale.

Aleandra conosce da vicino le difficoltà che ogni giorno caratterizza la terapia intensiva perché anni fa, è stato ricoverato per mesi il fratello mentre Normann attivo nel sociale da anni e fa parte dell associazione il gioco del sorriso.

Ciao, mi chiamo Giusy e sono una ragazza di 25 anni residente a Caltanissetta. In questa fase davvero delicata, voglio aiutare un'iniziativa semplice, efficace e significativa per la mia città e tutte le province limitrofe del Nisseno con l'aiuto di tutti voi.



L'Ospedale Sant'Elia, è questa la fo…



