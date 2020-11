Cronaca 1710

Emergenza coronavirus, Asp Caltanissetta: da oggi prenotazioni al Cup solo telefonicamente

Nota del coordinatore provinciale dei Cup dell'Asp di Caltanissetta Alfonso Cirrone Cipolla che di seguito pubblichiamo

Redazione

06 Novembre 2020 17:31

Ritenuta la straodinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, che l' emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul territorio, si dispone con decorrenza immediata che le prenotazioni delle attività ambulatoriali dovranno essere effettuate esclusivamente per via telefonica tramite il call center del CUP al seguente numero 0934/506506 Si comunica che sarà garantito uno sportello CUP per il pagamento del ticket.

Ritenuta la straodinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, che l' emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul territorio, si dispone con decorrenza immediata che le prenotazioni delle attività ambulatoriali dovranno essere effettuate esclusivamente per via telefonica tramite il call center del CUP al seguente numero 0934/506506 Si comunica che sarà garantito uno sportello CUP per il pagamento del ticket.

Caltanissetta, paziente Covid stanco di rimanere in ospedale abbandona il reparto: fermato dalla polizia

News Successiva Coronavirus, ancora un triste record per la Sicilia: 1.423 nuovi positivi e 34 vittime. Sale la curva anche in Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare