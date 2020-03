Cronaca 2069

Emergenza Coronavirus: a Caltanissetta sospesi il mercatino e la stagione teatrale

Oltre alle scuole dell’infanzia, le elementari e le medie sono chiusi anche gli asili nido

Redazione

05 Marzo 2020 12:10

Il Comune di Caltanissetta, visto il decreto emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, per l'emergenza coronavirus, ha sospeso gli spettacoli in programma della stagione del teatro comunale Regina Margherita fino al 3 aprile. Sospeso fino alla stessa data anche il mercatino settimanale del sabato.Nelle scuole di competenza dell’ente comunale è stata disposta la sanificazione delle cucine dove vengono preparati i pasti degli alunni. Oltre alle scuole dell’infanzia, le elementari e le medie sono chiusi anche gli asili nido. “Stiamo predisponendo le comunicazioni da effettuare nei confronti delle associazioni di categoria e degli esercizi commerciali per dare massima diffusione al decalogo predisposto dal ministero della Salute – ha spiegato il sindaco Roberto Gambino a Radio Cl1 -. Nel corso della riunione del Centro operativo di protezione civile abbiamo anche messo a punto le disposizioni relative agli stabili comunali”. Tra gli obblighi disposti in tema di relazioni sociali vi è la distanza minima di un metro da garantire all’interno degli esercizi pubblici.

Alle 13 di giovedì 5 marzo è in programma un vertice in prefettura.



