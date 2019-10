Cronaca 559

Elisoccorso precipitò mentre trasportava da Caltanissetta una paziente, chiesta la condanna del pilota

La tragedia si verificò otto anni fa. Il bilancio dello schianto fu di un morto e quattro feriti. A perdere la vita fu il copilota

Redazione

23 Ottobre 2019 21:12

È colpevole e va condannato. Non ha avuto dubbi la Procura nel chiedere l'affermazione di responsabilità nei confronti del pilota dell'elisoccorso precipitato al suolo otto anni fa, o poco meno, durante il trasferimento di un paziente. Il velivolo urtò un albero, forse a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona, mentre dall'ospedale S. Elia di Caltanissetta trasportava una paziente le cui condizioni si erano aggravate all'ospedale civico di MessinaSnocciolando passo dopo passo l'evolversi di quella sciagurata mattina di novembre il pubblico ministero, alla fine, ha puntato l'indice su quelle che sarebbero state le responsabilità emerse - a suo giudizio - a carico del cinquantenne Luca Troja (assistito dall'avvocato Gildo Ursini) che, secondo la stessa accusa, si sarebbe macchiato di un errore, per gli esperti, di pianificazione del volo. E per lui, alla fine è stata chiesta la condanna a 4 anni di reclusione per l'ipotesi - quella al centro del procedimento a suo carico - di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate.

Imputazioni legate ai tragici effetti di quell'incidente aereo in cui ha perso la vita il copilota, il quarantaquattrenne Sergio Torre di Milazzo, mentre sono rimasti feriti l'infermiere nisseno Antonino Giuffrida (assistito dall'avvocato Armando Fantasia), la pensionata sessantaquattrenne, Angela Bonelli, di Palma di Montechiaro e un'anestesista ennese (assistita dall'avvocato Ones Benintende), che è stata già indennizzata dalla compagnia assicurativa e ha rinunciato alla costituzione di parte civile, così come la paziente.



