Elezioni Usa, Biden è il 46° presidente: ha conquistato 273 grandi elettori mentre Trump è fermo a 213

La notizia è stata diffusa dopo i dati della Pennsylvania perchè si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato

07 Novembre 2020 17:48

Il 46esimo presidente Usa è Joe Biden: lo danno le proiezioni di Ap, Msnbc e Cnn. La notizia è stata diffusa dopo i dati della Pennsylvania perchè si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato, superando così la fatidica soglia dei 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca. L’attuale conteggio dei voti elettorali dà a Biden 273 grandi elettori mentre Donald Trump è fermo a 213.Joe Biden parlerà al Paese in prima serata se ci saranno i risultati finali delle elezioni. Lo riportano i media americani citando fonti vicine alla campagna elettorale dell’ex vicepresidente. Alla notizia della vittoria, da New York a Washington è esploso l’entusiasmo in strada: i clacson a tutto spiano hanno festeggiato il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. Intanto, Axios, citando alcune fonti, ha rivelato che il neo presidente annuncerà lunedì la composizione della sua task force per la lotta al coronavirus e sarà composta da 12 membri.



