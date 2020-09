Politica 107

Elezioni amministrative in Sicilia, il ministro Provenzano farà tappa a Santa Caterina

La visita dell'esponente del governo Conte, è prevista per venerdì 2 ottobre a sostegno del candidato sindaco Ippolito

Redazione

30 Settembre 2020 11:24

È atteso nella mattinata di venerdì 2 ottobre a Santa Caterina, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.La presenza dell'onorevole, voluta dal dott.Giuseppe Ippolito, candidato Sindaco per la lista "Santa Caterina a Vele Spiegate", alle elezioni amministrative del 4/5 ottobre, rappresenta un segnale di attenzione e di vicinanza da parte delle istituzioni e del governo ai comuni dell'entroterra siciliana e in particolare a Santa Caterina, che sta vivendo un difficile momento. Il dottor Ippolito asserisce "saremo attenti alle risposte e agli impegni concreti che il Ministro potrà assumere per aiutare ed affiancare la nostra comunità:. La città aspetta risposte per aprirsi con fiducia alla speranza di recuperare il prestigio e la credibilità che merita".



