Cronaca 920

Elezioni, "100 euro per due voti": a Villalba 7 persone denunciate dai carabinieri

Cinque elettori hanno accolto l'offerta di denaro per poi fotografare con lo smartphone il voto espresso

Redazione

06 Ottobre 2020 09:35

I Carabinieri di Villalba hanno denunciato sette persone per corruzione elettorale e divieto di introdurre telefoni cellulari all’interno del seggio. A segnalare la circostanza un candidato al consiglio comunale. Dalle indagini dei Carabinieri è risultato che due soggetti, che si erano messi d'accordo tra di loro, avrebbero offerto a cinque elettori una somma di denaro in cambio del voto a favore di alcuni candidati. L’offerta di denaro, 100 euro per 2 voti, sarebbe stata accolta dai cinque elettori che avrebbero fotografato con lo smartphone il voto espresso come prova per incassare il compenso.

