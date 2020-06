Attualita 309

Elefantessa incinta muore dopo aver mangiato un ananas imbottito di petardi: le immagini fanno il giro del mondo

L'animale con a bocca e la lingua distrutte dall’esplosione, camminava affamata senza riuscire a mangiare

Redazione

05 Giugno 2020 22:37

Un’elefantessa incinta è morta in Kerala dopo «aver mangiato un ananas imbottito di petardi». Le immagini, strazianti, dell’animale in fin di vita mentre cerca sollievo in un fiume sono state postate da un ufficiale forestale che ha partecipato ai tentativi di soccorso. Ed hanno fatto il giro del mondo. «Scusa sorella - ha scritto su Facebook Mohan Krishnan, l'agente che ha assistito alla morte dell’elefante e scattato le foto -. Con la bocca e la lingua distrutte dall’esplosione, camminava affamata senza riuscire a mangiare. Ma forse essere stata più preoccupata per la salute del cucciolo dentro di sé che per la sua fame».Secondo quanto riporta la Bbc, l’elefantessa si sarebbe avvicinata a un villaggio vicino al Parco Nazionale della Silent Valley, nel distretto di Palakkad, e avrebbe mangiato l’ananas. Krishnan, nel post su Facebook, ha raccontato che l'animale "non ha fatto del male a un singolo essere umano nemmeno quando correva in preda al dolore lancinante per le strade del villaggio". "Quando l'ho vista, era in piedi nel fiume senza fare alcun rumore. Probabilmente stava avendo un po’ di sollievo dall'immergersi nell'acqua", ha detto poi Krishnan alla Bbc. Un alto funzionario della foresta locale ha spiegato che l'elefantessa è rimasta in acqua per quattro giorni, anche quando funzionari e veterinari hanno cercato di salvarla. "Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare la vita sia della madre che del cucciolo, ma abbiamo fallito", ha detto KK Sunil Kumar alla Bbc.



